José Cardozo eligió al título del Verano 98 como el mejor que ganó

José Saturnino Cardozo es uno de los máximos ídolos de la historia del Toluca, un club repleto de éxitos. Con la institución, el delantero registró 249 goles, 5 torneos ganados y 4 títulos de goleo.

El paraguayo fue uno de los ejes principales de la mejor época de la historia de Los Diablos Rojos, que lograron posicionarse como el conjunto más ganador de México después de Chivas (ambos fueron superados por el América en los años siguientes).

Con el cuadro escarlata, El Diablo Mayor alzó el trofeo de liga en los campeonatos del Verano 98, Verano 99, Verano 00 y Apertura 02. Sin embargo, escogió el primero como el más especial de todos.

"Fue la mejor final por las circunstancias del juego, por cómo se dio, de ir perdiendo 4 a 1 (en el marcador global) en el minuto 2 y remontar, que no es fácil", comentó el surgido en Unión Pacífico de su país con respecto a la definición ante el Necaxa, en el que terminaron ganando con un histórico 6 a 4 global.

Cardozo recordó las palabras de (Enrique, el entrenador) Meza cuando ya en el minuto 2 iban perdiendo: "Me acuerdo que nos hacen el 2 a 0, me llama y me dice 'Dile a los cabrones que empiecen a tocar porque sino nos van a meter 5'".

