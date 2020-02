José Saturnino Cardozo Otazú, quien en el pasado dirigió al conjunto rojiblanco aseguró que el equipo incluyó a nuevas promesas del futbol mexicano, sin embargo, necesita jugadores consolidades con más experiencia.

Actualmente las Chivas no atraviesan por un buen momento en el Clausura 2020 y uno de los motivos principales de este mal momento, podrían ser los refuerzos, según aseguró José Saturnio Cardozo.

❗️"Chivas tiene BUENOS jugadores, pero NECESITA jugadores de LIDERAZGO, DENTRO del VESTUARIO y la CANCHA"



José Saturnino Cardozo, ex D.T. Chivas

No creo que sean los mejores jugadores, pasaron por un buen semestre. No son jugadores consolidados como Chicharito, Vela, que pesan cuando pisan un estadio, que hacen jugadas distintas, esos son jugadores consolidados. Un equipo grande no depende de su cantera, en ninguna parte del mundo" aseveró el exentrenador de Chivas.

El “Diablo Mayor” también declaró que en muchas oportunidades a los jugadores que el Guadalajara compra les termina pesando la camiseta de representar a un grande como Chivas y al final no responden a las exigencias de estar en un equipo importante co el Rebaño.

“Chivas tiene poco mercado para comprar, depende de su cantera, de los mexicanos que puedan tener un buen semestre, a veces los traen y les cuesta la camiseta de Chivas porque es un equipo grande, hay mucha presión y exigencias. No todos están preparados para jugar en un equipo grande”, concluyó Cardozo.

