Julio César Chávez habló con el Escorpión Dorado y le lanzó un tiro a David Faitelson

Julio César Chávez se prepara para volver a combatir el próximo viernes frente a Jorge Arce en el Gran Hotel de Tijuana. Sin embargo, previo a su regreso al ring realizó una entrevista con el Escorpión Dorado con quién habló del periodismo de boxeo y se acordó de David Faitelson.

El César del Boxeo tuvo una divertida charla con el youtuber donde repasaron parte de su carrera y hablaron de su vida. Uno de los tópicos estuvo relacionado con el lugar que ocupa como comentarista en Box Azteca.

"La gente me sigue porque hablo puras [email protected]#@", expresó Chávez sobre el motivo por el que él tiene éxito en TV Azteca. Y agregó: "A veces no se me entiende. Lo que pasa es que de por si soy tartamudo y de tantos chinganazos en la cabeza, imagínate".

Por otro lado, en la misma comentó que nunca les pegó a sus hijos y que vio tantas peleas que no tienen ninguna como favorita. Además, opinó respecto a los comentaristas de boxeo y dijo que muchos, que no fueron boxeadores, son muy buenos analistas.

A su vez, el Escorpión Dorado se acordó, entre risas, cuando Canelo Álvarez cruzó a David Faitelson a lo que Julio César Chávez contestó "A Faitelson quién no lo pende#@#".

