Jurgen Damm: "Los jugadores mexicanos no valemos lo que se paga en la Liga MX"

Jurgen Damm, futbolista de Tigres UANL, platicó con ESPN y aseguró que los jugadores de la Liga MX no deberían ganar el dinero que ganan. Además, aseguró que los directivos europeos no se animan a comprar jóvenes de la Liga MX por sus precios elevados e inflados.

"En México los equipos llegan a pagar mucho y no lo costamos, pero en Europa son más conscientes y no se paga lo que pagan aquí y es un impedimento para salir, pero ahorita lo importante es terminar de la mejor forma el torneo de Tigres", aseguró el jugador.

Hace tres años, debido a su alto rendimiento en Pachuca, el extremo fue comprado por los Felinos a cambio de 10 millones de dólares. Los Tuzos se negaban a pagarle el 10% de la transferencia, el cual lo marca en el reglamento.

"Al Pachuca pelee mi 10 por ciento, aunque el club me decía que me bloquearía y ahora está el tema de Tigres, pero hice todo conforme al reglamento", señaló Jurgen.

Además, confesó que no tiene miedo con el equipo regiomontano, ya que el ha hecho todo como marca el reglamento. "No tengo miedo y no debemos estar sometidos a normas que no deben ser", sentenció.

