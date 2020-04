Jürgen Damm le apuntó a la dirigencia de Tigres por no aceptar una oferta un año antes

Jürgen Damm es ahora mismo el villano favorito en Monterrey. EL jugador de Tigres no para de meterse en escándalo, tras escándalo y, como si fuera poco, en lo futbolístico no se encuentra justamente sumando demasiados minutos, debido a su situación contractual.

Damm no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con los Felinos, por lo que se irá en condición de libre en el próximo mercado de pases. El propio jugador comunicó a principio de temporada que se iba de la entidad auriazul, aunque su destino aún no está claro.

Lo cierto es que los fanáticos ya se lamentan que Jürgen deje a los Universitarios sin dejar un solo centavo. Sin embargo, en una entrevista con Multimedios Deportes, el jugador reveló algo que dejó mal parada a la dirigencia.

“No quiero generar polémica, pero hace un año yo traje una oferta, donde pedí salir del club para sumar minutos y buscar otros aires, pero no se dio. Entonces tuve que recurrir a que se me termine (el contrato) para buscar opciones”, contó el futbolista de 27 años.

Damm apuntó los detalles de por qué no lo dejaron salir: “En su momento, quise dejarle algo club para que me pudieran vender, pero o era muy alta la carta o las ofertas no eran las que consideraban convenientes para ellos”.

Actualmente, el futbolista de Tigres, quien ya anunció su salida, está valuado en 2.40 millones de dólares, por lo que tranquilamente le podría haber dejado un buen ingreso al equipo de cara a la próxima temporada.

