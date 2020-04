Jürgen Damm dio detalles inéditos sobre su arresto policial

Durante los últimos meses, Jürgen Damm se convirtió en uno de los jugadores más polémicas de todo Tigres UANL. Pero el hecho más particular que protagonizó fue exactamente en el 2018.

El lateral de los Felinos fue arrestado en medio del Pollo Loco, un reconocido restaurant de la calle céntrica Gonzalitos de Nuevo León, y se abrieron muchas hipótesis al respecto.

�� @jurgendammr25 explica con detalles lo que sucedió en el famoso restaurante de pollos ��#FutbolAlDía ⚽ pic.twitter.com/rRTuaIp4ea — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 8, 2020

Hoy, mucho tiempo después, el jugador habló con Willie González de Multimedios Deportes y recreó la escena de su detención en la ciudad de Monterrey con lujo de detalles inéditos.

"Yo iba circulando en mi camioneta toda polarizada y como la vieron ostentosa, sin la placa de adelante, un vehículo que no tenía sirenas, ni estaba indentificado como policial me hizo el alto, no tenía ningún logo ni nada. El que iba adentro no se veía bien pero iba de civil", relató Damm el inicio del acontecimiento que se vivió hace dos años.

La Sultana del Norte en aquel entonces era conocida por su inseguridad y eso lo llevó a reaccionar de la forma que todos ya saben: "Se me hizo muy raro que me hicieron el alto una camioneta, entonces seguí y aceleré a máxima. Me siguió pero lo perdí".

detuvieron a Jurgen Damm en el pollo loco de Gonzalitos, alguien sabe que pasó? pic.twitter.com/nlQw4DvGPZ — Ek González (@ekgonzalez_) January 24, 2018

"Cuando tuve la oportunidad me frené, me metí a un restaurant, al baño y le hablé a la directiva. Fue una confusión, no cometí ninguna infracción y no hice nada malo", aclaró el futbolista.

