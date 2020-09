ESPN: para Gerardo Martino, Luis Montes es el mejor jugador de la Liga MX

Luis Montes es la gran ausencia de la lista de Gerardo Martino, de los jugadores que juegan en el futbol local. Sin embargo, cuando ya todos pensaban que la misma se debía a una decisión del entrenador argentino, el propio futbolista salió a aclarar los rumores y enfatizó que él mismo pidió que no lo llamen más para la Selección de México.

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. La última convocatoria que recibí hablé con él terminando y le dije que mi intención era no ir más. Me vine desilusionado y desmotivado, ya que se decía que estaba en un muy buen nivel, entonces uno va con la ilusión de hacer las cosas bien. Me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí”, reveló el Chapo, en un baldazo de agua fría para el Tri.

Montes era tan bien considerado para el Tata, que en ESPN contaron que es el favorito del argentino dentro del balompié mexicano. El jugador de León ha estado en un gran momento durante todo el año, razón por la que no se entendió su ausencia en la lista de México. Sin dudas, Gerardo mira el mismo futbol que todos los fanáticos.

“Montes tardó mucho en hacer la aclaración y le ahorró un problema a Martino en hacerla pública hoy”, comenzó diciendo Héctor Huerta. “Me consta, porque en febrero lo platiqué con él, el Tata Martino me dijo que Luis Montes es el mejor jugador de la Liga MX”, reveló el periodista de la cadena internacional.

La historia del Chapo Montes con la Selección podría haber acabado de otra manera, de hecho, antes del Mundial 2014 era un indiscutido para Miguel Herrera, pero se perdió la cita en Brasil por una terrible lesión de tibia y peroné. En esta oportunidad, la decisión no fue forzada, ya que Martino lo quería sí o sí.

