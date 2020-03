La Liga MX Femenil tendrá una categoría inferior

La Liga MX Femenil está en constante crecimiento desde su creación en 2016. El torneo se modificó con el tiempo y en busca de mejorar la competencia ya tiene en mente una nueva modificación. Mariana Gutiérrez, su directora, anunció en Fox Sports Radio la creación de una segunda división.

"LA ASAMBLEA APROBÓ LA CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA INFERIOR"#FSRadioMX Mariana Gutiérrez, directora de la #LigaFemenilxFOX, charló en EXCLUSIVA con FOX Sports sobre las modificaciones y novedades que se avecinan para la Liga MX Femenil pic.twitter.com/U6Zj0Ba6wU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 12, 2020

"Lo que aprobó la asamblea es la creación de una categoría inferior. Hoy los dueños han aprobado que esto también se adapte para desarrollar el futuro talento", explicó la directiva en cuanto a la trascendental decisión que se tomó.

Gutiérrez analizó las últimas transformaciones en el certamen femenil y destacó el ingresó de las jugadoras mexicoamericanas: "Sacaron de una zona de confort a la mexicana que hoy en esta liga con su afición ya somos las estrellas".

Además, no descartó habilitar la contratación de futbolistas extranjeras: "Se está analizando. Está sobre la mesa, hay clubes que lo empujan. México tiene cierta cultura: si tus jugadoras de doble nacionalidad apenas se están adaptando, que conocen su cultura, necesitamos después traer a esas jugadoras que fueron formadas en México para que poco a poco se vayan formando".

Por último, destacó el apoyo del público, explicó qué clubes tienen más asistencia e indicó el por qué del horario: "Me encanta presumir la afición que tiene la Liga MX Femenil. Los dos equipos con más aficionados son San Luis y Tigres. El horario es lunes a las 20 hs. Tienen que empezar a encontrar ciertos horarios para no competir, peor también entender que no quieres competir con otros deportes, entonces es un reto. No se puede decir que no se puede porque Tigres y San Luis la están rompiendo".

