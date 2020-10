La amenaza de Pablo Guede a Rayados luego de la derrota de Tijuana en la Ida de la Final de Copa MX

Luego de bastantes meses sin acción, ayer se disputó la Ida de la Final de Copa MX entre Tijuana y Rayados en Baja California. Como es de público conocimiento, la visita se llevó un valioso triunfo 0-1 gracias a un gol de penal de Nicolás Sánchez, un jugador que no suele fallar en los momentos decisivos para los Regiomontanos.

Este resultado establece a Monterrey como un claro favorito a llevarse el título, ya que ahora le tocará jugar en su casa y con la ventaja de un gol. Sin embargo, esto es algo que no desespera a Pablo Guede, técnico de Xolos, quien cree que sus jugadores son capaces de revertir la historia y dar la vuelta olímpica en el estadio BBVA Bancomer.

Tijuana cayó como local 0-1 ante Monterrey y se complicó solo (Getty Images)

El argentino resaltó en conferencia de prensa post partido: "No esperaba este resultado pero estoy orgulloso de los futbolistas, del desgaste que hicieron. Quedan 90 minutos que van a ser muy duros. Llegamos un montón de veces, no estamos claros o no estamos teniendo esa suerte que uno necesita para marcar, pero están muy enteros, a los jugadores los felicité, hicieron un gran desgaste".

Reacciones con Pablo Guede | Xolos vs Rayados | Final de Copa MX (Ida) #FuerzaTijuas pic.twitter.com/kHwaaVt0Un — Xolos (@Xolos) October 22, 2020

"Hay que seguir intentando como lo veníamos haciendo, lo mejor de todo es que generamos situaciones de gol y si pateamos al arco y le rebota a un jugador cuando la pelota va a gol, no se puede entrenar. Nos faltó esa pizquita de suerte que se necesita muchas veces. Hay que insistir y si hay algo que me enseñó el fútbol cuando no se te dan los resultados es que hay un solo camino para trabajar mejor", admitió el exentrenador de Morelia.

Por último, lanzó una fuerte advertencia a Rayados: "Ser campeón en el Gigante de Acero no es imposible para Xolos". Está claro: Tijuana hará lo imposible por dar vuelta el resultado en tierras regiomontanas para quitarle el título a los de Antonio Mohamed ante todo pronóstico. ¿Lo lograrán? Todo se decidirá el próximo jueves 5 de noviembre.

