La divertida anécdota de Nicolás Sánchez, su hijo y Mohamed Salah en el Mundial de Clubes

El pasado 18 de diciembre de 2019 Rayados estuvo realmente cerca de dar el gran golpe y eliminar al Liverpool en las Semifinales del Mundial de Clubes que se disputó en Catar. Sin embargo, un gol de Roberto Firmino a los 91 minutos dejó sin chances a los mexicanos y con un sabor bastante amargo por quedarse en las puertas de la hazaña.

Nicolás Sánchez, en una entrevista exclusiva con Bolavip, recordó ese partido contra los Reds y se lamentó haber estado tan cerca de lograr lo imposible. "Nos faltó poco y nada. Creo que hicimos todo. Nadie se guardó nada, nadie jugó con temor, todos jugaron sueltos. Después ellos terminaron sacando diferencia con jerarquía. Le llegamos por todos los lugares que se le podía llegar al Liverpool, pero ellos tienen un animal en el arco, es una bestia ese arquero", comentó el argentino.

Más adelante señaló: "En el final del partido sacan la diferencia con jerarquía, no veo errores en ninguna jugada, simplemente son el Liverpool, el mejor equipo del mundo. Si bien los tuvimos contra las cuerdas, nos ganaron bien. Nosotros los defensores hicimos un muy buen partido marcando a estas bestias y me fui muy contento. Conforme no porque no pudimos ganar, pero no me reprocho nada".

Por otra parte, el defensor reveló el encuentro que tuvo con Mohamed Salah. Como ambos equipos tenían el cupo a la competición desde hace un largo tiempo, su hijo le hizo un claro pedido: una foto con el egipcio. El futbolista de Monterrey confesó que hizo lo imposible para cumplirle su sueño, pero sólo le pudo llevar su playera.

"La idea sinceramente no era llevarme la camiseta de Salah, yo lo que quería era que se sacara una foto con mi hijo más grande. Nosotros clasificamos al Mundial 6 meses antes que se jugara y Liverpool también, entonces mi hijo ya sabía. Estuvo 6 meses pensando en que se iba a sacar una foto con Salah, pero es imposible. A la cancha y a los entrenamientos sólamente ingresa la gente acreditada, no entra ni un familiar. Entonces le pedí la camiseta para él y me la dio, un fenómeno", apuntó Nico.

