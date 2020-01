Santiago Giménez se ganó la confianza de Robert Siboldi en la pretemporada. Cruz Azul tuvo la baja de Milton Caraglio por lesión a días de comenzar el Clausura 2020 y el estratega decidió enviar desde el arranque al delantero nacido en Argentina.

Con solamente 18 años es el dueño, momentáneamente, de la punta ofensiva del equipo junto a Jonathan Rodríguez. Por ahora, claro está, ya que la Máquina realizó las incorporaciones una vez comenzado el torneo y una de ellas es Lucas Passerini, el goleador de la liga chilena.

Este domingo nos enfrentaremos a @TolucaFC en lo que será la jornada 4 del Clausura 2020, seguimos preparando este duelo para traernos los tres puntos a casa. #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/IXB7F8iY7j — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) January 30, 2020

No obstante, el joven que supo debutar con solamente 16 años todavía no pudo mojar. Con 267 minutos jugados, el no tener goles para un delantero centro pesa. Por eso, hasta en los entrenamientos del equipo se escuchan a los colaboradores y compañeros alentando al futbolista.

“¡Venga, Santi, ya hay que meterla!”, publicó El Universal, con respecto a las arengas que recibe en cada sesión de definición.

El próximo domingo, ante Toluca y si Siboldi lo desea, volverá a tener una nueva oportunidad para poder transformar su realidad en goles.

