No se calla: Nahuel Guzmán reveló que fue agredido por Robert Siboldi en la Copa por México

Han pasado ocho días de un episodio que va a ser recordado por los aficionados mexicanos. Robert Siboldi y Guido Pizarro protagonizaron un pleito repleto de insultos, al término del partido entre Cruz Azul y Tigres, por semifinales de la Copa por México.

Sin embargo, antes de que eso ocurriera, el DT de la Máquina había soltado su fastidio con Nahuel Guzmán, quien en los penales les hablaba a los rivales para desconcentrarlos segundo antes de la ejecución. El Patón contó su versión de los hechos.

Pizarro, otro que increpó a Siboldi por sus dichos (Imago7).

"Robert se enojó porque yo le estaba hablando al Cabecita Rodríguez a la distancia, lo estaba desafiando. De repente se me acercó y me dijo 'a ver si cerramos un poquito el orto'", reveló el guardametas argentino, en diálogo con AS.

Cabe mencionar que Guzmán también confesó que el timonel uruguayo se refirió a Ricardo Ferretti con una grosería, lo que también potenció la disputa entre ambas partes y continuó hasta la salida del campo de juego rumbo a los vestuarios.

Superados los altercados, ambos equipos se preparan para su debut en el Guard1anes 2020. Tigres lo hará este viernes ante Necaxa, mientras que Cruz Azul tendrá su primer encuentro el sábado ante Santos Laguna.

Lee También