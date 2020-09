La fuerte autocrítica de Julio Furch sobre su pobre presente goleador en Santos Laguna

A pesar de la lamentable lesión de Brian Lozano, Santos Laguna se perfilaba como uno de los grandes candidatos al título del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX por su gran funcionamiento colectivo ofrecido desde la llegada de Guillermo Almada. Sin embargo, en 9 jornadas los resultados no se le dan y dar el presente en la próxima Liguilla no es nada seguro.

Uno de los principales motivos de las malas producciones de los Guerreros es la falta de gol y Julio Furch es uno de los apuntados por la afición. El argentino de 31 años es consciente de esta situación y lanzó una fuerte autocrítica por su pobre nivel mostrado en lo que va del campeonato.

En videoconferencia con el club, Furch señaló: "Como equipo nos hemos visto golpeados anímicamente, no nos hemos visto superados por los rivales y no poder conseguir los resultados que estamos queriendo te golpea, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo, sabemos que pronto vamos a conseguir los resultados que queremos".

"La afición está en todo su derecho de esa queja de que quizás los resultados no se dan, yo se que en el fondo ven el trabajo que estamos haciendo y ven que nunca nos hemos visto superados por ningún rival. En lo personal no he tenido el torneo que quizás yo tenía en mi cabeza, tener un gol a esta altura del torneo se me hace muy pobre y soy bien autocrítico. Me tocó salir del cuadro titular y quizás esté bien, no vengo aportando para el equipo lo que el técnico quiere y me hago responsable, después de haber salido a seguir trabajando igual de mejor forma para darle lo que el equipo espera de mí", admitió Julio.

Por último, apuntó: "Cada uno es maduro y es consciente de que tiene que pensar en apuntar algunos detalles y estar fuertes mentalmente. Guillermo trabaja muy bien cuando las cosas no están saliendo bien y quizás no son los resultados que nosotros queremos”.

