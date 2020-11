La historia de la negativa del Ruso Zamogilny al Cruz Azul

Damián Zamogilny fue uno de uno de los tantos futbolistas extranjeros que no tuvieron las oportunidades esperadas en su país y decidieron probar suerte en la Liga MX. El destino, finalmente, le encontró su lugar en el mundo.

El Ruso fue un gran mediocampista, con una lectura de juego envidiable tanto para robar balones como para posicionarse en el área contraria en cada balón detenido. Es muy querido por las aficiones de los clubes por los que pasó.

En diálogo con Bolavip, el argentino reveló que estuvo cerca de llegar al Cruz Azul en el último tiempo, pero finalmente desechó la oferta: "En algún momento Tomás Boy me invitó cuando estaba en Cruz Azul y no acepté porque quería ir al Mundial. Quería llegar a Rusia 2018 como comentarista y vivir esa experiencia. No quería salir de Televisa. Finalmente pude ir, me quedé con una gran impresión y no me equivoqué. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida en lo laboral".

Por otra parte, aseguró sus intenciones de dirigir al Puebla: "Cuando volví se dio la invitación de Chelís (Joaquín Luis Sánchez Solá). Acepté con los ojos cerrados porque era el Puebla. Si hoy me hablan obviamente lo voy a considerar, pero no me han llamado y no creo que lo hagan en el corto plazo".

Zamogilny es ídolo en el Puebla (Jam Media).

"Yo creo que primero me van a llamar de otro equipo, y no sé si de la Primera División. No siento ese cariño de la directiva de La Franja", aseguró, disgustado.

