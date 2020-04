La historia detrás del perturbador video que publicó Canal 5

Esta vez no pasó inadvertido, pero no es el primer video perturbador que el Canal 5 publica en su cuenta de Twitter por la madrugada.

Twitter amaneció este miércoles con 'Canal 5' como una de sus tendencia, luego de que los usuarios se preguntaran un tanto asustados por el aterrador video que publicó hace unas horas la cuenta del canal de Televisa, sin dar mayor explicación.

En la reproducción de 13 segundos, se puede observar a un hombre repitiendo las palabras “time for a lunch, munch” con una voz distorsionada y a medida que avanza, se puede apreciar más de cerca su rostro.

El clip fue publicado este miércoles a las 2:03 am y fue borrado cerca de las 8:00 am, sin embargo los usuarios dejaron registrada la evidencia y no encuentran una explicación lógica al respecto.

Canal 5 (@MiCanal5) es tendencia por haber subido este video súper creepy a su Twitter sin razón alguna aparente. pic.twitter.com/A0wpWdYTHi — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 1, 2020

De esta manera, la usuaria @DogVinci compartió un 'hilo' en dicha red social, explicando que no era la primera vez que el Canal 5 lo hacía, ya que en más ocasiones ha publicado videos similares, e incluso este había sido uno de los más 'leves'.

Y mientras algunos internautas aseguraron que se trataba de una estrategia de mercadotecnia, otros más simplemente expusieron el miedo que les habían provocado dichos videos.

Hay que recordar que este canal en televisión está dedicado principalmente a la audiencia infantil, ya que su contenido la mayor parte del día es para niños, tanto con caricaturas, como con programas de entretenimiento o películas.

