La inesperada confesión de Diego Reyes: "Pensé que Gignac era un poco mamón"

Diego Reyes brindó una gran entrevista a Versus Digital, donde mayormente habló de su relación con André-Pierre Gignac y lanzó una inesperada confesión.

El experimentado defensor reveló: "Es un gran jugador. Antes de llegar a Tigres yo pensaba que era un jugar un poco mamón, pero no, realmente me sorprendió en todos aspectos".

"Es una gran persona, un gran ser humano y compañero; desde que llegué a Tigres me recibió muy bien, me invitó a comer a su casa, a conocer a su familia y ahí te das cuenta de su grandeza, y no solo dentro del campo sino fuera de él", admitió el ex Real Sociedad.

Más adelante siguió halagando al francés: "Un jugador que para mi le queda corta la liga, que ha hecho muchos goles, máximo anotador en Tigres y en Nuevo León y eso lo ha conseguido en muy poco tiempo".

Por último, al futbolista lo hicieron elegir entre Gignac y Chucho Benítez y señaló: "Son dos grandes jugadores, los dos me gustan mucho. Si tuviera que elegir a uno no sabría; juego con 4-4-2 y los pongo a los dos de titulares. Tendríamos 200 goles seguros en un año".

