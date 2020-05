La insólita razón por la que Luis Hernández rechazó ir a Chivas en 1998

Luis Hernández es una leyenda en México. Un delantero espectacular que jugó en muchos equipos importantes del país (brilló en Necaxa, Tigres, América y Monterrey) y dejó su huella en la Selección mexicana. De hecho, es el máximo goleador del Tri en los Mundiales, con 4.

Además, El Matador es muy carismático y siempre deja nuevas historias e importantes declaraciones. A través de sus redes sociales, develó una anécdota imperdible que ocurrió justo antes de que se dispute la Copa del Mundo de Francia 1998.

"Estuve a punto de irme a jugar a Chivas antes de ir al Mundial. Se me acerca mi representante en aquel entonces y me comenta que me estaban buscando. Yo acepté, pero luego me comentó que la única condición era que me corte el pelo. Por ese detalle no me fui", aseveró.

En ese momento, el nacido en Poza Rica de Hidalgo estaba jugando para Los Felinos, con quienes anotó 39 goles en 64 partidos. De allí se terminó yendo en el 2000 para jugar en Los Ángeles Galaxy, justo antes de regresar al país para vestir los colores del América.

En el Mundial de Francia, Hernández marcó los 4 goles que lo hacen un hombre récord en el balompié azteca. Los mismos los hizo en la misma cantidad de partidos.

