Monterrey aún no logró afianzarse en el actual torneo luego de ser campeón en el Apertura 2019: marcha último en la tabla y no sumó victorias. Si bien son cinco los puntos que lo separan de zona de Liguilla después de las primeras seis Jornadas, el conjunto de Antonio Mohamed no quiere que se repita la sufrida clasificación del año pasado. El plantel está con el objetivo de recuperarse lo antes posible y uno de sus referentes, Nicolás Sánchez, platicó en exclusiva con Bolavip México sobre el momento del equipo.

"Puede ser que después de haber conseguido un título que el club necesitaba tanto y que habíamos peleado por tanto tiempo, haya una merma en el rendimiento, pero estamos ocupándonos en levantarnos lo antes posible", expresó el argentino luego de responder que "no es normal" el mal arranque en el Clausura 2020. "Nos ocupa a recuperarnos rápido", agregó sobre el puesto 18 que tiene el equipo.

El elemento de 34 años no quiso poner como excusa el poco tiempo de recuperación que tuvo Rayados entre el final del Apertura y el comienzo del Clausura y aclaró que están "bien físicamente". Aunque a la vez reconoció: "Todo suma. Nosotros tuvimos un trajín muy importante al final de año y después no tuvimos mucho tiempo para preparar nada este año. Es simplemente una piedra más que tenemos que saltar".

Acerca del camino que debe recorrer el actual campeón de Concachampions, Sánchez fue muy certero en que no deben perder la cabeza. "Sabemos de la urgencia que tenemos por ganar, pero desesperándonos no vamos a llegar. Así que tenemos que mantener la tranquilidad, la paciencia, tenemos que seguir jugando o creciendo como lo venimos haciendo y buscando la victoria. Sabemos que los resultados mandan y necesitamos de resultados para no sufrir como sufrimos el semestre pasado", sentenció.

La plantilla de Monterrey sabe de desafíos: después de ser continental en mayo de 2019, no se conformó y a fin de año consiguió el ansiado título de liga después de hacer un gran Mundial de Clubes.

Sobre la actitud ganadora habló Nico y fue contundente en que significa una de las claves del equipo. "Es la mentalidad. Luchar siempre por más. Dejar el festejo de lado, festejar lo necesario, en su momento, cuando salimos campeones, después de lograr algo tan importante y una vez que se vuelve a entrenar, mentalizarse", sostuvo el defensa.

"Al principio nos costó, nos está costando ahora, pero la mentalidad ganadora y la mentalidad de querer ir por más es la que nos va a sacar adelante y la que nos va a ser otra vez, si nosotros somos capaces, pelear el campeonato", concluyó en un aviso: Rayados no se conformó con lo que logró e irá por más.

Lee También