La nueva burla de Nahuel Guzmán a Rayados: "Tigres es más popular"

La rivalidad entre Tigres UANL y Rayados trasciende lo que sucede en el campo de juego. La rivalidad (sana) entre las aficiones le da un toque especial a uno de los Clásicos más pasionales de México y del mundo. Y en esto está de acuerdo Nahuel Guzmán, un hombre que vive desde dentro este duelo desde hace seis años.

En una entrevista con "Un Tema Más Deportivo", una página de Facebook, el cancerbero de los Felinos habló sobre este derby y aprovechó para lanzar una nueva burla a los vecinos. Además, recalcó que todavía hay Nahuel para rato en Monterrey.

El Patón y un nuevo trolleo a Rayados (Getty Images)

"Estamos analizando, viendo la posibilidad de seguir nuestra vida acá en Monterrey. Hay algunos proyectos a largo plazo, a futuro. Trato de ir disfrutando lo que me va tocando, el presente. No me quiero adelantar mucho. Siento que no tiene sentido. Todavía acá me quedan muchas cosas por lograr", confesó el arquero.

Más adelante confesó: "Monterrey es muy similar a Rosario en cuanto a lo pasional por el futbol. Es una ciudad dividida en dos equipos: Tigres y Rayados. Tigres es un poco más popular. Rayados tuvo su época de gloria hace 10 o 12 años, donde le tocó ganar muchos títulos. De esos 10 años para acá, Tigres ha logrado títulos importantes. Desde que llegué, hemos sido protagonistas casi todos los años".

"Siento que acá es más sana la parte pasional que en Argentina. No hay la agresión y la violencia de Argentina. Le doy mucho valor a eso y me asombra cada vez que veo a los hinchas mezclados con las camisetas mezcladas. Es algo raro, pero sano", sentenció Guzmán.

