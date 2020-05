La pregunta de Jesús Barrón que indignó a Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo tuvo una larga trayectoria en el futbol. Ha tenido la chance de vestir las pieles del América, Standard Lieja (Bélgica), Rayados, Cruz Azul, Necaxa, Los Angeles Galaxy, Atlante y Chivas de Guadalajara. En sus épocas como goleador, no le tenía miedo a nada. Siempre dejó todo en el campo. Fiel a su estilo, fuera de la cancha, tampoco se ha guardado nada...

En una entrevista que le concedió a Jesús Barrón en Deportes Canal 6, Hermosillo dio que hablar tras haberse indignado por una de las preguntas que el periodista le hizo durante el programa.

Barrón le consultó a qué boxeador prefiere: "¿Sául 'Canelo' Álvarez o Julio César Chávez?". Inmediatamente, el ex delantero de la Selección Mexicana lo fulminó con la mirada y le respondió: “Me tengo que ir, porque si me preguntas eso… ¡no chingues! No hay comparación...".

Luego de unos segundos, Hermosillo dio a conocer quién es el boxeador de su preferencia: "Julio César Chávez es uno de los más grandes ídolos que he tenido en mi vida. Ese hizo una época. Sí era un boxeador. Era un chingón".

De todas maneras, el ex futbolista de 55 años remarcó que aunque prefiera a Julio César Chávez, Canelo es de su gusto: “No digo que Canelo no. Él ha ido aprendiendo y mejorando y le está tocando una época dorada del box, donde tampoco hay buenos boxeadores como había en esa época”.

Lee También