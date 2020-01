La razón por la que Carlos Salcedo no jugó ante Santos Laguna

En la jornada de hoy, Tigres UANL y Santos Laguna disputaron un partido amistoso con el objetivo de ultimar detalles para lo que será el torneo Clausura 2020.

El encuentro se jugó en el Volcán y la visita se hizo fuerte. Los Guerreros se llevaron el triunfo con un resultado de 3-2 en un choque muy ajustado que se definió por detalles.

Termina el partido en el Uni con triunfo de 3-2 para Santos.

Hubo una ausencia en el conjunto local que llamó mucho la atención. Se trata de Carlos Salcedo, quien no terminó de gran manera el último torneo y se habló de que podía salir del Club.

Sin embargo, no fue por esta razón que no estuvo presente. El defensor no fue citado para el partido debido a que padece influenza, una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones.

Imágenes del tercer tiempo del partido amistoso ante @ClubSantos en el Estadio Universitario.

⚽️�� pic.twitter.com/MW8U41vLTx — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) January 4, 2020

La directiva y el cuerpo ténico decidieron darle descanso para que pueda recuperarse al 100% y volver mejor que nunca en el inicio del Clausura.

