La razón por la que Ricardo Ferretti no realizó cambios frente a Toluca

Este pasado martes 2 de marzo, Tigres UANL y Toluca se midieron por la novena jornada del torneo Guar1anes 2021 de la Liga MX. Los Diablos Rojos han sido superiores y se impusieron por 1-0 ante los comandados por Ricardo Ferretti.

A pesar del resultado, El Tuca decidió no realizar modificaciones y dejar a los once titulares durante los 90 minutos de juego. Luego del encuentro, el entrenador reveló la razón por la cual no realizó cambios y no quiso hacer ingresar a jugadores del banco de suplentes.

"La razón es sencilla, un cambio se hace por ciertas cosas, a lo mejor un jugador que no está haciendo debidamente lo que sabe hacer; dos, a lo mejor hay una lesión, pero si el once que tu pones están haciendo bien las cosas no veo porque tener que hacer un cambio, a parte tienes que ver qué cambios pudieras hacer, más ofensivos", señaló.

Ricardo Ferretti explicó por qué no realizó cambios vs. Toluca Jam Media.

Y agregó: "El único cambio que pudiera hacer a lo mejor meter a uno más adelante y esto muchas veces descompone al situación. Teníamos en la ofensiva a 6 jugadores, y los 6 son de características ofensivas, Dueñas, Aquino, Luis, André, Carlos y Diente, no creo que meter uno más ofensivo me solucionaría la situación, con 7 ¿quién me va a defender? entiendo que de repente les gustaría esto y lo otro pero definitivamente jugar con 7 delanteros es una locura".

Los felinos ya piensan en su próximo compromiso, en donde se medirán ante Puebla por la décima fecha. El duelo se llevará a cabo a partir de las 21:30 horas del centro de México, el sábado 6 de marzo. Será en el Estadio Cuauhtémoc.

Lee También