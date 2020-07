La respuesta final de Siboldi a los insultos de Pizarro

El desenlace de la primera de las semifinales de la Copa por México tuvo un final cuanto menos bochornoso. Tras la victoria de Cruz Azul en los penales ante Tigres, en el Estadio Olímpico Universitario, el entrenador Robert Siboldi y el mediocampista Guido Pizarro intercambiaron insultos y hasta hubo invitación a resolver el problema fuera del estadio de parte del argentino.

Tras el revuelo que fue tema de discusión y de burlas en las redes sociales, fue el uruguayo quien quiso terminar de aclarar lo sucedido en diálogo con la prensa: “No pasa nada, son cosas de la cancha y ahí se quedan. A raíz de los penales se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar", dijo en declaraciones a TUDN.

Sucede que los jugadores de Tigres acusaron al propio entrenador de La Máquina de generar el conflicto por haberse burlado de ellos una vez que su equipo se alzó como ganador de la tanda de penales. En relación a esto, Robert Siboldi quiso minimizar lo sucedido.

“Simplemente fueron intercambio de palabras, pero es futbol y se queda en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos, es la palabra, pero no tienen nada de amistosos”, dijo.

Y ya adentrándose en lo pura y exclusivamente futbolístico, analizó: “Fue un partido muy parejo, un rival muy difícil, un gran equipo Tigres, un gran cuerpo técnico el que tienen. Creo que fue un partido parejo, que los goles cayeron a balón parado porque fue un partido muy cerrado”.

