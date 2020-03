La teoría conspirativa de Marcelo Díaz sobre el coronavirus

Argentina actualizó el reporte sobre el coronavirus este jueves y volvió a arrojar datos preocupantes: ya son 589 los contagiados, de los cuáles hubo un total de 12 fallecimientos.

Por decisión de Alberto Fernández y el resto de las autoridades, el país completo se encuentra en cuarentena obligatoria para que los ciudadanos, en su mayoría, estén aislados y eviten la propagación.

Los futbolistas también están involucrados en esta drástica medida, y ahí está Marcelo Díaz, que al momento forma parte del plantel profesional de Racing Club de Avellaneda.

Ante esta situación, seguramente abrumado por el encierro, el chileno tomó su teléfono móvil y publicó en su cuenta personal de Twitter un texto sobre su verdad de todo lo que está ocurriendo.

"Que deba permanecer en casa como un esclavo, dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez contagiar a los demás, ¿en qué mundo creen ustedes que estamos viviendo?", escribió con bronca el volante central exPumas UNAM.

Y como si esto fuera poco, lanzó una teoría conspirativa al respecto: "Lo que creo, y esta es mi versión y mi verdad, es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad. No hablo de dinero, sí de poder. No me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas".

Me gusta pensar y escribir. Les comparto MI VERDAD, cada 1 tiene la suya. Buenas noches! pic.twitter.com/mHe5s18i6d — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) March 25, 2020

Lee También