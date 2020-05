Emocionante: la anécdota religiosa de Marcelo Díaz en su debut con Pumas

Marcelo Díaz fue otro de los jugadores chileno con paso en la Liga MX. El mediocampista se sumó a Pumas para el Apertura 2017, luego de su estadía en el futbol europeo, que le sirvió para después mostrar sus mejores cualidades y todo su talento en el futbol azteca.

En su arribo a la UNAM hubo una particularidad, un hecho que nunca había vivido el actual jugador de Racing de Argentina hasta el momento. De esta manera, el Chelo recuerda su debut en el club Universitario.

Todos abrazan al Chelo Díaz en su gol a Santos por el Clausura 2017.

"Faltaban apenas unos minutos para pisar el césped, nos reunimos en un círculo. Todos nos empezamos a desear buena suerte para el partido y de nuestras gargantas brotó el Padre Nuestro. Ahí me enteré de que me estaba sumando a una tradición realmente emocionante para quienes somos creyentes. La estampa de la Virgen de Guadalupe, muy venerada en México, completaba una escena que inflaba el espíritu", recordó el chileno en su cuenta de instagram.

"El recuerdo de ese ritual fantástico en la previa no se me va a borrar nunca. Aunque me costó algunos encuentros adaptarme a respirar con normalidad, terminé agarrándole la mano a una liga de alto nivel que me permitió disfrutar del futbol", cerró.

El Chelo disputó un total de 33 encuentros y convirtió cuatro goles, entre 2017 y 2018. Tiempo después, se mudó a la Argentina para jugar en Racing, donde ganó dos títulos en los últimos dos años.

