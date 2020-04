Landon Donovan defendió a Javier Hernández de las críticas

Luego de un paso frustrado por el Sevilla, Javier Hernández retornó al continente americano para jugar en Los Angeles Galaxy. A tres meses de su arribo al club estadounidense, hay quienes critican a Chicharito por su manera de manejarse fuera de las canchas.

Los analistas del futbol cuestionan sus excesivas participaciones en programas televisivos y su poco involucramiento con la MLS. Sin embargo, una figura de aquella liga, como es Landon Donovan, lo respalda.

"No sé la verdadera razón por la que Chicharito vino a Los Angeles. Es verdad que muchos vienen únicamente por dinero o para lucirse en Hollywood. Pero en el caso de él, es normal que un jugador a su edad, que está más sobre el fin de su carrera, no esté 100% enfocado. Creo que es por eso", explicó el ex Everton, en una entrevista con Fox Sports México.

Por otro lado, el hombre con extenso pasado en la Selección de Estados Unidos, destacó la llagada de Rodolfo Pizarro a la MLS: "Pizarro es muy bueno y ojalá que haga un gran trabajo en Inter Miami. Carlos Vela ha rendido a un gran nivel en este tiempo. Es un futbol ideal para los mexicanos".

