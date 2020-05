Las cinco mayores polémicas de Tuca Ferretti al frente de Tigres

La tercera etapa de Ricardo Ferretti al frente de Tigres cumple diez años. En ese lapso, el entrenador se ganó los elogios del futbol mexicano por su capacidad y los nueve títulos que consiguió. Sin embargo, no todo fue gloria para el DT: también estuvo involucrado en polémicos momentos con árbitros, rivales y periodistas.

La primera situación incómoda para Tuca se dio en febrero de 2012 durante una conferencia de prensa. Los reporteros le preguntaron insistentemente por el estado de Héctor Mancilla, quien arrastraba una lesión. Hasta que el temperamental técnico se cansó y contestó: "No le estén buscando tres patas al pinche gato que no tiene. Ya les dije, contesté, no hay nada, pero si lo quieren poner pues pongánlo. No me estén chingando".

En cuanto a su enfrentamiento con los silbantes, tuvo dos cruces más fuertes. En el Apertura 2015, tras varios reclamos aireados fue expulsado por Alfredo Peñaloza. No obstante, no sólo tardó en acatar la orden, sino que se escondió detrás de la banca para seguir viendo el partido. En 2016 tuvo otra pelea con una autoridad cuando mostró su cartera a Francisco Chacón por considerarse robado en un Clásico ante Monterrey.

En el mismo partido del Clausura 2016, se enojó en plena rueda de prensa porque no le cedieron la palabra a una mujer. "Aquí así es para mí, primero las damas, en su casa usted pone las reglas, en mi casa las pongo yo y nosotros estamos acostumbrados así. No lo voy a discutir con usted, es primero las damas y se acabó, punto. Y así tengo seis años aquí y usted no me va a decir qué carajos tengo que hacer. Cállese carajo, cuando ese cabrón se calle yo regreso”, gritó ante la mirada atónica de los medios presentes.

La última polémica de Ferretti se dio en el Apertura 2019. Tras una discusión con un periodista, abandonó la conferencia de prensa en el estadio Jalisco. "¿Usted está en vivo? Entonces no hay conferencia. Luego digo ciertas cosas y dicen que soy majadero, pelado y todo esto", dijo antes de levantarse e irse.

