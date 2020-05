Las ofertas del exterior por Alexis Vega despertó críticas de David Faitelson hacia el futból mexicano

El objetivo de todo futbolista profesional es lugar jugar en las grandes ligas de Europa. Por su nivel, exposición mundial y grandes contratos. Es por eso que el debate que el continente americano se volvió más en un trampolín para que los futbolistas den el salto de calidad, es verdadero.

Durante una emisión del programa de ESPN Cronómetro, el periodista David Faitelson, apuntó contra el cuadro de las Chivas Rayadas de Guadalajara, ya que señaló que a los jugadores jóvenes actuales ya no se sienten atraídos por jugar en México, sino que ahora quieren ir a Europa, por lo que estar en Chivas ya no es la meta final en la mente de los futbolistas.

El futbolista admitió que tiene dos buenas ofertas para irse al exterior.

“Es una cuestión de las nuevas generaciones. Antes los niños le iban al América, Chivas, Cruz Azul. Ahora, hay aficionados del Manchester United, del Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, entre otros equipos”, señaló David sobre la globalización del fútbol. Y agregó: "Los jóvenes ni saben donde queda Leverkusen".

Además, amplió su argumento al futból del país en general. “Ahora el futbolista, sueña con jugar en Europa, no en México, es decir, las Chivas ya no es la meta final, porque ahora la juventud, ha tenido más facilidades para ver otro tipo de futbol y no solo con el del México”, señaló.

Cabe recordar que estas palabras de Faitelson vienen precedidas de unas declaraciones de Alexis Vega en donde afirmó que tiene ofertas y posibilidades para poder emigrar al viejo continente muy pronto.

