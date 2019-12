Layún ya sueña con su tercer título en el Estadio Azteca

A un día de la Final de Vuelta del Apertura 2019 de la Liga MX, el Día de Medios tuvo lugar en el Estadio Azteca y allí habló Miguel Layún, el lateral de Monterrey que justamente tendrá enfrente a su primer gran amor, América.

El mundialista se refirió al horario del encuentro que comenzará a las 20.15: “Es más difícil jugar a las 12 que en la noche y no debe ser pretexto para hacer lo que debemos hacer. No hay excusas. No sé si sea por algún factor físico o qué”.

Más allá del inicio irregular en el certamen, el ex-Veracruz sostuvo que Rayados siempre fue un conjunto de temer: “Desde el primer día, y al ver nuestra racha y capacidad, estamos seguros de que no querían encontrarnos en el camino. Es la final entre los que mejor supieron jugar y los de jerarquía y ojalá que mañana haya espectáculo”.

“Espero levantar mi tercer título en el Estadio Azteca y esperamos regresarle un poco a la afición que tanto nos brinda en Monterrey. Tengo a compañeros que han estado en las más altas competencias y han respondido”, agregó el ex-Watford.

Layún tuvo que superar muchas adversidades, como una enfermedad compleja y el bullying de más joven, para alcanzar esta instancia: “No negaré que me encantaría vivir cosas distintas y sería mentiroso si digo lo contrario. Cómo seres humanos buscamos vivir en armonía, llegar al club, que la afición nos quiera y que coreen el nombre, pero mi historia está remotamente lejos de ser esa".

"He disfrutado y gozado mi vida, así lo hago intensamente y el enojo, el amor, la alegría y todo lo hago al máximo. Es el sello de mi casa y la marca con la que viviré toda mi carrera y me da gusto no pasar desapercibido”, completó.

