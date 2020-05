¿Le pedirá volver a Toluca? Isaac Brizuela habló de su relación con Sinha

Pronto se cumplirán 10 años del último título de Liga MX que consiguió Toluca y es tiempo de recordar. Curiosamente, y aunque hoy esté defendiendo la playera de Chivas de Guadalajara, Isaac Brizuela formó parte de ese plantel que dirigía José Manuel de la Torre. Y todavía tiene palabras de agradecimiento.

"Es agradecer a los compañeros que tuve esa temporadas porque eran grandes personas. No fue nada complicado porque todos nos llevábamos bastante bien y esa armonía ayudó a lograr el objetivo. Le tengo un cariño y siempre lo voy a reconocer, es el club que me abrió las puertas para comenzar este sueño", aseguró el Cone en diálogo exclusivo con Bolavip.

Pero su estadía de casi 5 años con los Choriceros no sólo le dejó el trofeo del Bicentenario 2010, sino también grandes amistades. Aunque ninguna no tan importante y leal como la que mantiene con Sinha: "Seguimos hablando. Sé que ahora está un poco ocupado en el tema directivo pero de vez en cuando trato de saludarlo, de mandarle un mensajito o una llamadita. Es alguien que siempre ha estado para mí".

Ahora el exfutbolista cumple un rol directivo con los Diablos Rojos y es por eso que Brizuela fue consultado sobre algún diálogo de fichaje a futuro para retornar: "Son a lo mejor entre bromas. Él saber la cercanía que tengo con mi familia, que estoy contento en este club. En algunos mensajes me dice que le da gusto que esté acá, que me esté yendo bien y que me estima mucho".

"Leerlo me emociona, saber que tu ídolo está al pendiente de ti te hace sentir una persona importante para él", agregó el extremo derecho de 29 años que forma parte del equipo del Rebaño Sagrado. ¿Tendrá una revancha en Toluca en algún momento de su carrera profesional?

