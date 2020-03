Leandro González Pirez contó cómo vive el plantel de Xolos el tema Coronavirus

La Liga MX aún permanece sin modificaciones con respecto a las medidas tomadas en gran parte del mundo para cancelar eventos deportivos de convocatoria masiva con el fin de evitar la propagación del Coronavirus.

"Si hay que jugar sin público, bienvenido sea"



Según las últimas informaciones, el número de casos de Covid-19 aumenta a 15 en México y las autoridades comienzan a manejar la posibilidad de jugar los partidos a puertas cerradas. Sobre esta situación opinó el defensor de Xolos, Leandro González Pirez, quien explicó además cómo vive el plantel este particular momento.

"No estoy mucho al tanto de la cantidad de casos que hay acá, pero la realidad es que si no se ha tomado una medida más fuerte puede que no sea tan grande como en otras partes del mundo", comenzó el argentino en conferencia de prensa acerca de la decisión de jugar con público. Xolos recibe a Pachuca este viernes desde las 21.10 horas.

"La realidad es que a nosotros como futbolistas nos gusta jugar con público porque es lo lindo de este deporte, la cantidad de gente que atrae, pero si se tiene que tomar otra medida como jugarse a puerta cerrada para que no siga creciendo esta epidemia, bienvenido sea", reconoció González Pirez en cuanto a su preferencia como jugador.

Por último, el surgido en River Plate expresó que tanto él como sus compañeros siguen las recomendaciones para evadir el contagio de la enfermedad. "Hay que tener cuidados personales para prevenir y que no siga creciendo esta pandemia, que es bastante fea y no es nada lindo, la gente está sufriendo y hay que tomar las condiciones de higiene que se recomiendan", concluyó.

