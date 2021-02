Adalid Maganda reveló problemas de salud por el trato de la Comisión de Árbitros

En medio del Guard1anes 2021 de la Liga MX, la Comisión de Árbitros determinó darle las gracias a Adalid Maganda por sus servicios a lo largo de los últimos años. Y a través de un comunicado oficial, para despejar todo tipo de dudas y de rumores, se dieron a conocer los motivos por los que fue desafectado.

"La no aprobación de pruebas físicas en dos ocasiones, la participación de eventos deportivos durante la pandemia sin autorización y sin respetar los protocolos sanitarios, la baja calificación derivada del deficiente nivel en el manejo de los partidos, incluyendo la poca actitud para comunicarse con el VAR, y su actitud negativa y amenazante durante los esfuerzos de capacitación", explicó la FMF de manera formal.

El silbante volvió a hablar sobre la situación este lunes y negó haber solicitado seis millones de pesos por su liquidación. "Jamás puse una cantidad, pero lo que sí pido al representante de la Federación es que intervenga para que todo llegue a buen término. Yo estoy abierto al diálogo para que todo se acabe esta misma semana", confesó en una plática espontánea que surgió con W Deportes.

Adalid Maganda asegura que es mentira que esta pidiendo 6MDP. Él está abierto al diálogo para solucionar todo de mejor forma y busca salir dignamente.



@soycristianmoya

El deseo de Adalid Maganda es salir de la FMF con la frente en alto pero su intención sería llegar a algún tipo de acuerdo económico: "Yo amo al arbitraje. Quisiera regresar a mi profesión pero las condiciones no están dadas. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos, no me han tratado de lo mejor".

ATENCIÓN



Después de acudir a la CONAPRED, Adalid Maganda entre lágrimas contó lo mal que la ha pasado en los últimos días por el trato que se le ha dado tras su despido como silbante.



@soycristianmoya

"Regresar a esas condiciones sería fatal para mi salud, hace dos días me desmayé por esta situación", agregó el colegiado, informando sus problemas por el mal trago que está pasando con todo esto.

Piden su salida



Wilner Metelus, abogado de Adalid y Presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, exige la salida de Arturo Brizio por racismo y que Yon de Luisa de la cara tras la destitución de Maganda.



@soycristianmoya

