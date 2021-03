Atlas tiene a la tercera mejor jugadora del mundo: Alison González

Hoy, una vez más, me doy el espacio para expresarles y agradecerles a todas las personas que me rodean, que creen en mí y me impulsan. Me comprometo a trabajar todos los días para ser una mejor futbolista y, sobre todo, una mejor persona.



¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS! ���� pic.twitter.com/AEudSQWfIU