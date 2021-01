Hugo Fernández acusó a Enrique Bonilla de corrupto cuando era presidente de la Liga MX

Hugo Fernández encendió las redes sociales por la mañana, cuando hizo una declaración pública en su Facebook personal, en la cual trató a Enrique Bonilla de corrupción. El entrenador reveló una situación de hace algunos años, cuando el expresidente de la Liga MX le pidió dinero para poder dirigir a un equipo.

"Quiero comentar que no estoy dirigiendo a ningún equipo porque hace más o menos 10 años, Veracruz se interesó en mis servicios y el señor Enrique Bonilla me pidió un dinero para que yo pudiera hacerlo, no se lo quise dar, porque no me gusta esa clase de gente, y a partir de allí no me permitía dirigir, llamando al club que me quería contratar y le decía a su directiva que no lo hiciera", escribió Fernández en su cuenta personal.

Fernández fue entrevistado por ESPN Digital y dio más detalles al respecto: “Veracruz me quiso contratar, cuando estaba Raúl Quintana, Bonilla le llamó diciéndole que yo estaba en una demanda o algo por el estilo. Es ridículo, porque según estaba demandando a Dorados porque me tenía que pagar. Era un dinero que me debía la directiva y lo reclamé para que me pagaran, nadie me defendió, pero pedir dinero sí. Yo por decir la verdad no pude dirigir más”.

Hugo Fernández aclaró la situación de Rocha Bandala

“Quiero aclarar algo. Decían que al señor Rocha Bandala le tenía que dar una parte del dinero, pero el señor Rocha Bandala no me pidió nada, él no estaba en esa reunión. Me da pena porque es un señor que falleció, es una mentira, no sabe para dónde agarrar, por qué no hacen un careo entre Enrique Bonilla y yo. Pregunte por mí en Japón, nunca le saqué un peso a un jugador, a nadie, porque no es mi vida esa”, agregó.

Por último, Hugo Fernández dejó claro que está listo para volver a dirigir y mostró sus cartas: “Llevo como 14 años sin dirigir, hice tan mal las cosas para no dirigir, todas las veces que dirigí al Puebla lo clasifiqué y a Dorados lo subí a Primera división”, sentenció.

