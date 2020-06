Hugo Hernández no seguirá en el cuerpo técnico de Ricardo Ferretti en Tigres UANL

De manera sorpresiva, Tigres UANL anunció el pasado martes un drástico cambio en la cúpula directiva. Miguel Ángel Garza dejó su cargo de presidente por común acuerdo y su lugar lo tomó Alejandro Rodríguez, quien comenzará su tercer ciclo al frente de la institución regiomontana tras dos etapas muy exitosas.

Una vez que la llegada del Ingeniero fue anunciada por todos los canales oficiales del club, en las redes sociales, y también en muchos medios de comunicación, comenzó a circular la información de que quizás podrían darse movimientos importantes en el cuerpo técnico. Y este miércoles empezó a suceder.

De acuerdo con la información de Canal 6 Deportes, Hugo Hernández, fiel ayudante técnico de Ricardo Ferretti, dio un paso al costado. Pero, a pesar de que se dio a conocer recientemente, la misma fuente avisó que esto habría sucedido días atrás, cuando todavía no existía ningún cambio en la presidencia.

"Ha dejado de ser su auxiliar porque no estaba de acuerdo con algunas cosas y ahora no se sabe si sólo se quedará Miguel Mejía Barón o se añadirá alguien más a su cuerpo técnico", le comentaron a dicho portal los motivos por los cuáles no seguirá trabajando a la par del Tuca a partir del Apertura 2020.

Y se acercan más cambios importantes según anticipó Jesús Barrón: "Entra Chima Ruiz como el nuevo auxiliar técnico del Tuca Ferretti, otro hombre de su confianza". De ser así, pronto será anunciado a través de todos los canales oficiales que tienen los Felinos.

Cambios en el cuerpo técnico de Tigres, sale Hugo Hernández quien tenía 10 años en el equipo y entra “Chima” Ruiz como el nuevo auxiliar del Tuca Ferretti, otro hombre de toda su confianza. — Jesús Barrón (@BarronSports) June 10, 2020

