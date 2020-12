Hernán Cristante acude a terapia psicológica para no ser expulsado en Toluca

Toluca se mueve en el mercado de fichajes de invierno rumbo al Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, buscando reforzar el equipo para el regreso del entrenador Hernán Cristante. Los Diablos Rojos quedaron afuera del Guard1anes 2020 a manos de Tigres UANL en la reclasificación para la Liguilla, y desean retornar a los primeros planos.

Los Choriceros cuentan con nuevos refuerzos como Rodrigo Salinas, José Juan Vázquez y Miguel Barbieri; aunque también debieron sufir las bajas de los futbolistas Jonatan Maidana, Carlos Adrián Morales, Carlos Cisneros y Javier Güemez.

El entrenador argentino regresó a dirigir al equipo tras un año y medio desde su salida, y en una entrevista reveló que acude a terapia psicológica para intentar mejorar su temperamento dentro del campo de juego. Precisamente su actitud fue la que lo llevó a ser expulsado en varias oportunidades durante su primera etapa en el equipo, donde estuvo al frente desde el Apertura 2016 hasta el Clausura 2019.

“Estos casi dos años que estuve fuera del Toluca estuvimos preparándonos, lo digo sin vergüenza, como algo que me costó entender, las expulsiones con los árbitros, terminó espantando a propios y extraños, nunca fui un tipo de pelea pero me comporté mal, tuve un año y medio, sigo teniendo reunión con mi psicóloga, uno tiene que demostrar que aprendió a través de la experiencia”, expresó a TUDN.

Cristante también admitió que estuvo trabajando para enriquecer sus conocimientos como estratega durante el lapso en el que no dirigió. Durante sus tres años en el banquillo de Toluca, en varias oportunidades había sido señalado por "falta de experiencia", ya que únicamente había diridigo a Tepic en 2016, equipo del Ascenso MX.

“Escuchaba que decían que no recabé más experiencia, pero la tengo después de dirigir al Toluca, sería un error mío pensar que lo que hice estuvo bien, que lo que salió mal fue culpa de otros. Asumimos, tengo una enciclopedia de errores, he tomado cursos, diplomados, he viajado y compartido con gente que está en el plano futbolístico actual y te siembran algo, ser asertivo con lo que uno hizo bien, normalmente cuando uno acierta es trabajo de muchos, cuando uno erra es problema de uno”, añadió.

