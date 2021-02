Hernán Cristante lamentó la muerte de Santiago García, el delantero que estuvo a punto de jugar en Toluca

Toluca subió al tope de la tabla de posiciones del Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, luego de que venciera con un contundente 4-1 a Mazatlán FC. Alexis Canelo se destacó con un hat-trick, y también estuvo el tanto de Rubens Sambueza.

Luego del encuentro, el entrenador argentino Hernán Cristante, no dejó de expresarse respecto de la trágica muerte del delantero uruguayo, Santiago García, quien apareció sin vida en su hogar de Mendoza, Argentina, producto un suicidio.

Al respecto, el estratega de los Diablos Rojos dejó en claro que cree que los futbolistas deben recibir un trato humano sin ser estigmatizado por tener un salario alto, y tener en cuenta que detrás de cada uno existen emociones y una vida como cualquier individuo.

"Una triste noticia, muy lamentable, el jugador no solamente merece que alguien profesional pueda acompañarlo, el jugador merece un trato digno, de ser humano. Hoy se estigmatiza muy rápido, no se entiende, creemos que porque el jugador tiene un buen salario, no tiene presiones o debe desatenderlas, tenemos que humanizar la tarea y no solamente desde el plano psicológico, los técnicos tenemos que empaparnos más en esto para evitar que sucedan estas cosas", dijo Cristante.

Cabe recordar que para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el "Morro" casi se convierte en el refuerzo estrella Choricero bajo el mando del timonel argentino en su primera etapa, aunque finalmente no se pudo concretar su llegada a pesar de que ya había sido anunciado como fichaje.

Luego de aquella novela se supo que el charrúa no había querido venir a defender el jersey de Toluca, quien posteriormente expresó que el futbolista no había cumplido las normas éticas: "Con fecha de 29 de diciembre de 2018, el Deportivo Toluca manifiesta que, por no cumplir con las normas de ética y conducta que marca la institución, el jugador no llegará a formar parte del club", expresaba el comunicado.

