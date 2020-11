Monterrey: Miguel Layún denuncia competencia desleal como empresario de café

Desde hace varios que Miguel Layún, defensa lateral de Monterrey, inició su carrera como empresario a la par de la de futbolista. Y lo hizo específicamente con una marca de café con la que logró asociarse a Héctor Herrera, Diego Lainez y hasta Iker Casillas, quienes son parte de la firma.

En su cuenta de Instagram, el futbolista del Tri denunció que en el mundo de los negocios en el que está involucrado existe competencia desleal hacia su producto.

"Estoy molesto (por no utilizar otra palabra), nuestra competencia de @cafe19mx ha decidido comenzar a practicar medidas poco éticas para reducir nuestra competencia hacia ellos. Están escondiendo nuestro producto para que no lo veas y por ende, no lo compres. Si puedes ayudarnos compartiendo una historia de la sección de café de la tienda que vayas, etiquetándome, te agradecería mucho, y si PUEDES PROBARNOS, aún mejor", escribió acompañando su video de Instagram.

Layún tampoco se quedó callado en el video. “Estamos generando impacto, estamos causando eco en el mundo del café soluble y han decidido competir de una manera poco leal, escondieron nuestro producto, buscando la manera de que la gente no pueda vernos y por ende, reduzcan nuestras ventas, y se me hace una fregadera”, agregó en el Instagram live.

“¿Tienen miedo? Creo que tienen miedo, les hemos causado un impacto importante, pero de todas maneras miedo o no miedo, no se valen estas cosas”, remató.

Monterrey recibe a Puebla este domingo a las 21.10 horas del Centro de México en el estadio BBVA Bancomer, por la reclasificación a la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020.

