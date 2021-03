Tabla porcentual: Multas y equipos que las pagarían al momento; el Atlas el más afectado

Si todavía existiera el descenso en la Liga MX, sería el Atlas quien en este momento abandonaría la Primera División, sin embargo, desde el inicio de la temporada, el año pasado, el máximo organismo rector del futbol decidió eliminarlo y por lo tanto, el cojunto roginegro está a salvo en el máximo circuito.

No obstante, de lo que no se salvaría, en caso de que no consiga abandonar el fondo de la tabla, es de pagar una multa millonaria y de un castigo deportivo que le quita el derecho a disputar la Liguilla, pese a que por el momento se encuentra en la zona de repechaje.

Y es que con 12 jornadas disputadas en el Guard1anes 2021, el Atlas se encuentra en el sexto sitio de la tabla de posiciones, con un total de 18 puntos, sin embargo, en la tabla porcentual ocupa el último lugar con el peor cociente de los 18 equipos de la Liga MX, por lo que se haría acreedor a la multa económica más alta.

¿Cuántos equipos tienen que pagar multa y de qué cantidad?

Hay que recordar que a pesar de que la Liga MX decidió eliminar tanto el descenso como el ascenso de sus competencias, no eliminó la tabla porcentual, en la cual los tres equipos con el peor cociente estarán obligados a pagar una multa y además perderán el derecho de disputar la Liguilla, en caso de que en alguno de los dos torneos de la temporada se encuentren en zona de clasificación.

De esta manera, el último lugar de la tabla de cociente tendrá que pagar una multa de 120 millones de pesos, el equipo que ocupe el penúltimo sitio se verá obligado a desembolsar 70 millones de pesos y finalmente el antepenúltimo deberá pagar 50 millones de pesos.

¿Qué equipos tendrían que pagar la multa al momento?

Es así que, si hoy terminara el Guard1anes 2021, serían Atlas, Club Atlético San Luis y FC Juárez los equipos afectados ya que los rojinegros se encuentran al fondo de la tabla, seguido por el conjunto potosino y un lugar arriba los fronterizos.

(Liga MX)

