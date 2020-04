Lo buscaron y él quería: el día que Alan Pulido pudo haber jugado en el América

Alan Pulido ha dejado una huella en Chivas, donde ganó dos títulos, además de haberse consagrado campeón de la tabla de goleo del Apertura 2019 con 12 goles.

Lo más curioso es que, antes de desembarcar en el Rebaño en 2016, el América, eterno rival del club de Guadalajara, estuvo cerca de adquirir su pase.

"Cuando estaba en Europa (Olympiacos de Grecia), América me buscó. Al final no se llegó a ningún acuerdo. En su momento me interesaba porque yo quería sumar minutos y jugar", había declarado en una entrevista concedida a AS en 2017.

Desde principios de 2020, el presente del mexicano está en la MLS, más precisamente, en el Kansas City, donde lentamente comienza a ganarse un lugar.

