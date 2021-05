En la previa al "Cali Clásico": Matías Almeyda elogia a Chicharito

La semana 7 de la temporada 2021 en la Major League Soccer (MLS) será el tradicional Cali Clásico, que enfrentará este sábado 29 de mayo a Los Angeles Galaxy, liderados por su máximo goleador Javier Chicharito Hernández, ante San Jose Earthquakes, dirigidos por el argentino Matías Almeyda.

Más allá de que ambas personalidades tienen una indirecta relación, por sus respectivos pasos por Chivas de Guadalajara, el estratega sudamericano no dudó en destacar la actual campaña que registra el atacante tapatío, líder de goleo de la liga estadounidense con siete goles.

No olvidemos que Chicharito no será el único jugador mexicano presente en este encuentro, ya que por el lado de San Jose podrán ver acción otros dos ex rojiblancos, como son el defensor Oswaldo Alanís y el mediocampista Javier Eduardo Chofis López, ambos que se proyectan como titulares para enfrentar a LA Galaxy.

El elogio de Matías Almeyda a Chicharito



En conversación con la cadena TUDN, el Pelado reconoció que van a tomar muchos resguardos con el delantero mexicano, aunque reconoce que no es la primera vez que en esta competición enfrentan a jugadores de la calidad internacional que posee el azteca.

"De Chicharito sabemos la calidad de jugador que es. Arrancó una buena temporada y está convirtiendo, trataremos de tomar las precauciones necesarias, pero en todos los partidos enfrentamos jugadores de ese calibre. Son jugadores que no perdonan", aseguró Almeyda.

Esta nueva edición del Cali Clásico tiene a LA Galaxy en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con 12 puntos, tres más que los Earthquakes, que están en la séptima posición.

Lee También