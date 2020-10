Lo echaron: Oswaldo Sánchez reveló cómo se dio su salida de Chivas en 2006

El 10 de diciembre del 2006 ha quedado grabado en la historia del Deportivo Guadalajara. Con una actuación memorable de sus jugadores, el Rebaño Sagrado derrotó al Deportivo Toluca 1-2 en condición de visitante y se coronó Campeón del torneo Apertura de Liga MX. A pesar de ello, hubo un elemento que tuvo sentimientos encontrados aquella tarde: Oswaldo Sánchez.

El capitán y encargado de levantar el trofeo reveló en las últimas horas que la directiva de Chivas le había comunicado que no seguiría en la institución a partir del próximo torneo, soltando la bomba de la semana. Por esa razón, la gran Final ante los Diablos Rojos fue uno de los partidos más emotivos y significativos de su carrera. "Esta anécdota es para que la gente vea que hay mucho que no saben sobre los futbolistas", lanzó el exarquero en Twitter, adjuntando una imagen que dejó a todos boquiabiertos.

Oswaldo Sánchez levantando La 11 para el Rebaño Sagrado (JAM Media)

San Oswaldo mencionó: "Corría el año 2006, a pesar de que yo vivía un gran momento individual, en Chivas nos sentíamos en la cuerda floja, ya que no habíamos tenido la mejor campaña y nuestro puesto en la Liguilla dependía de nuestro papel en el repechaje. Justo ahí me llaman por parte de la directiva de Chivas para hacerme saber que ya no entraba en los planes del equipo para el próximo torneo. Lo único que hice fue pedir paciencia, pero la decisión ya estaba tomada".

Esta anécdota es para que la gente vea que hay mucho que no saben sobre los futbolistas. pic.twitter.com/O8TJd2sTFU — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) October 23, 2020

"No pueden imaginarse las distracciones que tenía yo. Por un lado, estaba a punto de jugar una Final con el equipo de mis amores, mientras que por otro estaba pensando en que podría estar jugando mi último partido y que el próximo torneo posiblemente estaría defendiendo otros colores", admitió Sánchez.

Más adelante detalló: "Hay veces que la gente se tiene que enterar de ciertas cosas de viva voz, como hoy que se enteran de cómo fue el proceso de mi salida de Chivas. A veces los futbolistas no decidimos hacia dónde ir y eso fue lo que pasó en ese invierno de 2006. Aun así, siempre recordare mi último partido con Chivas, levanté la onceava como capitán y eso es un recuerdo que nada ni nadie podrá borrar de mi corazón".

Lee También