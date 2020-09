No puede ser: Dwight Howard comparó a ganar el anillo NBA con el Mortal Combat

Los Angeles Lakers y Miami Heat disputarán unas Finales NBA que no tienen muchos jugadores que han sabido hacerlo. LeBron James, lógicamente, es uno de ellos, sumado a J.R. Smith, Udonis Haslem, Dwight Howard y Andre Iguodala. De los mencionados, solamente uno de ellos no tiene un anillo NBA: Howard.

El interno de los Lakers disputó las Finales NBA del 2009, pero el equipo angelino, con un gran Kobe Bryant, se llevó la serie y el campeonato mundial en cinco juegos. Howard era la máxima figura de aquel equipo que no pudo romper los pronósticos, pero ahora tendrá la oportunidad de ganar su primer anillo con la franquicia candidata.

Por esa dificultad que representa ser campeón de la NBA, Dwight lo comparó con un videojuego: "Para mí, un campeonato no lo veo como un trofeo o anillo, lo veo como subir de nivel. He jugado este juego durante tanto tiempo y sigo llegando a una parte y no puedo vencerla. Es como jugar Mortal Kombat y llegas hasta Goro y no puedes vencerlo. Y un día finalmente le ganaste. Es como: finalmente lo hice. Esto es increíble. Para mí, es como superar el último nivel. Ese nivel de campeonato”, enfatizó.

38 points, 16 rebounds, 10 assists, and one �� pic.twitter.com/FXuEAbdQST — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 29, 2020

Aquellos que han jugado al Mortal Combat saben perfectamente a lo que se refiere Howard, quien ha sufrido demasiado en su carrera en la NBA. Cabe recordar que su primer paso por Los Angeles Lakers estuvo lejos de ser bueno, pero además las lesiones lo mantuvieron fuera de la cancha y de su mejor nivel por muchos años.

"Desde que estoy en la liga, siempre he dicho que soy un campeón, y esa es una forma de pensar. Ahora, con esa mentalidad de trabajo duro y dedicación, tener un trofeo sería la guinda del pastel. Puedo decirles a mis hijos, a mi familia, no importa cuánto tiempo tome, nunca renuncies a lo que sueñas. Mucha gente llega al límite y piensa que no hay salida, y se rinde", finalizó.

