Los cuatro equipos europeos que tendrían en carpeta a Sebastián Córdova para la próxima temporada

Desde su debut en 2019 con el América, Sebastián Córdova demostró sus cualidades futbolisticas para mantenerse la Primera División. Su grandes actuaciones hicieron que hoy sea una pieza importante para Miguel Herrera en el armado de su equipo, aunque el Piojo es consciente que puede perderlo en el corto plazo.

El joven de 22 años ya estaría siendo seguido de cerca por clubes europeos para la próxima temporada. En ocyubre, visores del Manchester United y del Betis estuvieron presentes para observarlo en el partido entre la Selección de México y Trinidad y Tobago, y se fueron con buenas impresiones de tierras aztecas.

Córdova festeja su gol ante Chivas por el Apertura 2019.

Sin embargo, esos dos no serían los únicos que tendrían en carpeta al hombre de las Águilas: medios del Viejo Continente sumaron a Sevilla (España) y Benfica (Portugal), como otros interesados en contar con los servicios del jugador en los próximos meses.

"Por el momento, son solo rumores. Todavía no me ha llegado nada en concretos. Me gustaría ir a Inglaterra, España o Italia. Todo es un proceso que sirve para aprender y el equipo que venga será el mejor para tener un mejor desarrolla allá", expresó Córdova hace unos días en un Instagram Live con TUDN.

El mediocampista, que acumula siete goles en 56 partidos disputados con el cuadro de Coapa, todavía no tendría una cláusula definida, al menos no dada a conocer por el cuadro de Coapa. Lo que sí es seguro que la directiva americanista le pedirá una elevada suma de dinero a los clubes que pretendan comprar la ficha de su promesa.

