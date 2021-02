Jorge Sánchez: "El Piojo Herrera tiene cosas buenas, pero Santiago Solari es escuela europea"

Club América está transitando las semanas posteriores a Miguel Herrera, aunque el Piojo sigue estando presente a su manera. El exentrenador nunca dejó de opinar de las Águilas desde su salida, de hecho lo hace jornada a jornada, y nunca tuvo reparos al hablar sobre su reemplazante: Santiago Solari.

Es cierto que a los entrenadores los resultados son los que forjan su carrera, pero los que saben determinar quiénes son mejores que otros son los jugadores. Justamente, Jorge Sánchez opinó sobre las metodologías de ambos estrategas en el América, enfatizando en su postura lo bueno que tienen cada uno de ellos.

“Cada técnico tiene sus cosas, uno se adapta a lo que el técnico dice, y tanto Miguel tiene muchísimas cosas muy buenas. Uno como jugador se adapta, hubo un cambio, pero las mismas ganas siguen, yo no lo veo así que se necesite cambio, pero esas decisiones le corresponden a Santiago Baños”, avisó el defensor en conferencia de prensa.

Jorge Sánchez sobre la experiencia europea de Santiago Solari

El jugador de 23 años del América se refirió al argentino: “Es un técnico que viene de Europa y uno quiere ir a Europa y llega un técnico que viene de allá y trae toda la escuela europea y te empieza a pedir cosas de Europa y tú te quieres adaptar, tienes que llegar desayunado al club, una hora antes y todo este tipo de detalles no las teníamos y este entrenador lo ha planteado”.

No hay dudas que a Solari lo marcarán los resultados de ahora en más, aunque Sánchez señaló una situación vital y de la cual Miguel Herrera no puede competir: la experiencia europea. En ese sentido, el Piojo no puede opinar demasiado, aunque seguramente lo seguirá haciendo con la actuación del América en la Liga MX.

