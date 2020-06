Los memes a Diego Lainez y Guido Rodríguez por su actuación con el Betis

En busca de enderezar la racha luego de perder el derbi sevillano y empatar como local ante Granada, el entrenador de Betis, Rubí, confió en Diego Lainez y Guido Rodríguez en su once para conseguir un triunfo ante Athletic Bilbao. Sin embargo, el juego de los ex América no alcanzó: los béticos perdieron 1-0 y en las redes sociales aparecieron memes para ambos futbolistas.

El mexicano ingresó 30 minutos en la derrota contra Sevilla y mostró un buen nivel. En la fecha siguiente tuvo 19 minutos, aunque sin tanto protagonismo. Los malos resultados obligaron a al DT a darle una oportunidadad y fue desde el inicio contra los vascos después de seis meses sin hacerlo. No obstante, el elemento de 20 años no tuvo su mejor tarde y debió ser reemplazado a los 55 minutos por Cristian Tello.

#AthleticBetis

Descripción de los 55' min. de Lainez pic.twitter.com/1HrsyJ9j3B — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) June 20, 2020

En cuanto al argentino, recibió la confianza de su entrenador desde su llegada en enero desde Las Águilas. Sumó cinco partidos con la playera verdiblanca, pero en el último encuentro no había visto minutos. Nuevamente Rubí apostó por él, pero Guido no logró evitar la caída de su equipo.

Las redes sociales no tuvieron piedad y hubo memes para ambos futbolistas. A Lainez por la incapacidad de aprovechar una chance de ser titular y a Rodríguez por su falta de adaptación a La Liga.

Guido en México // Guido en España pic.twitter.com/hRab77Wd5C — Adrián ������ (@adrianrm196) June 20, 2020

Betis aún no pudo ganar desde la reanudación del torneo y se aleja considerablemente de los puestos europeos. Con 34 puntos, debe mejorar si quiere alcanzar los 47 de Real Sociedad en el sexto puesto. El próximo compromiso será este jueves ante el Español.

