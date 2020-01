La Liga MX cuenta con goleadores nacionales de talla como Brian Lozano, Henry Martín o José Juan Macías. Sin embargo, algunos delanteros prefieren llevarse sus goles fuera del país por las escasas oportunidades o simplemente porque en el futbol mexicano no rindieron. Los casos de Omar Govea, Ulises Dávila, Jerónimo Amione, Agustín Herrera y Luis Ángel Landín son algunos de los ejemplos de futbolistas que buscaron otros horizontes y se destacaron por el mundo.

Omar Govea, 24 años (SV Zulte Waregem de Bélgica):

Se formó en las fuerzas básicas del América, pero nunca debutó en Las Águilas. Fue seleccionado en el Mundial Sub-17 de 2013 por sus buenas actuaciones. Fue cedido a Mineros y jugó sólo partidos de Copa. El cuadro de Coapa lo volvió a prestar, esta vez al Porto "B" donde ganó el título de la segunda división. Por su rendimiento los Dragones compraron su pase en 2015, aunque lo cedieron al Royal Excel Mouscron de la liga de Bélgica. A partir de ahí, siguió su carrera en el país europeo donde se destacó en Royal Antwerp y SV Zulte Waregem, equipo donde milita actualmente. Govea marcó dos goles en la Jupiler League en curso, más tres en la Copa de Bélgica y es uno de los mejores anotadores de su club.

Ulises Dávila, 28 años (Wellington Phoenix FC de Nueva Zelanda):

10,862.05 KM tuvo que hacer el jalisciense para encontrar su mejor nivel. Se inició en Chivas en 2006, pero jugó sólo 20 partidos. En 2011 comenzó a desfilar por clubes europeos SBV Vitesse de Holanda, C. E. Sabadell F. C., Córdoba C. F., C. D. Tenerife de España y Vitória F. C. de Portugal. En 2016 volvió al futbol mexicano para vestir la playera de Santos Laguna, donde convirtó tres goles en 38 juegos. En junio de 2018, estuvo a prueba con Chivas, aunque no quedó seleccionado y decidió emigrar nuevamente. Esta vez al Delhi Dynamos FC de India. Finalmente llegó hace un año al Wellington Phoenix que juega en la liga de Australia y actualmente lleva marcados seis goles en nueve partidos disputados.

Jerónimo Amione, 29 años (FC Lahti de Finlandia):

Oriundo de la Ciudad de México, el jugador hizo el intento en nuestro país: pasó por seis diferentes equipos donde no se pudo destacar. Atlante, Cruz Azul, Toluca, Lobos, Alebrijes y Toluca le dieron la oportunidad, pero el elemento que también tiene nacionalidad libanesa no se destacó. Hasta que eligió un destino poco cumún para hacerlo: Finlandia. En el norte de Europa anotó un total de cuatro goles en 15 partidos jugados en la Liga.

Agustín Herrera, 34 años (Comunicaciones de Guatemala):

El veterano delantero es sinónimo de gol en el país chapín. Con más de 100 tantos convertidos se ha transformado en una leyenda del futbol guatemalteco. En contraste, marcó menos de 20 goles en México entre sus pasos por Santos Laguna, Mérida, Atlante, Veracruz, Dorados y Altamira. Sin embargo al llegar en 2013 al Coatepeque de la nación limítrofe, comenzó a destacarse: fue campeón de goleo en cinco oportunidades, incluída la última temporada. Actualmente festeja goles en Comunicaciones luego de también hacerlo en Antigua Guatemala.

Luis Ángel Landín, 33 años (Guastatoya de Guatemala):

Un verdadero trotamundos es el nacido en Zamora de Hidalgo: pasó por 13 equipos después de formarse en Pachuca y debutar en 2004. Morelias, Cruz Azul, Atlante, Puebla, Querétaro, Estudiantes Tecos, Ballenas, Zacatepec en México, Houston Dynamo en Estados Unidos, Municipal Pérez Celedón, Herediano en Costa Rica y Malateco, Municipal y Guastatoya en Guatemala. En este último club milita en la actualidad, donde en el Apertura 2019 anotó diez goles y llegó hasta las Semifinales donde cayó ante Comunicaciones. En este caso, el elemento pudo destacarse en México y llegó a disputar una Copa América en 2007 con la playera nacional.

