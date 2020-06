"Los mexicanos son unos fracasados": 'Tino' Asprilla sale en defensa de Osorio

Unas declaraciones de Juan Carlos Osorio, el pasado fin de semana para ESPN Brasil, han creado toda una controversia entorno al trabajo del hoy entrenador de Atlético Nacional en la Selección de México y se volvieron a recordar los viejos odios que tienen gran parte de los mexicanos con el colombiano.

La Selección Mexicana hizo una gran tarea en el Mundial de Rusia de 2018, pasando una fase de grupos muy complicada e incluso ganándole al último Campeón, Alemania. Sin embargo, el sueño del quinto partido se derrumbó al enfrentarse al poderoso Brasil en Octavos de Final. El equipo dirigido por Tité era uno de los grandes candidatos al título y llegaba en su mejor momento. Ésto lo demostró en la cancha y venció con comodidad al Tri por 2-0. Juan Carlos Osorio, en ese momento DT de la Selección Nacional, confesó para ESPN cómo vivió ese encuentro y responsabilizó a los jugadores del resultado.

"Cuando enfrentamos a Brasil yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil y la respuesta fue silencio. Yo respondí: ‘yo estoy preparado porque llevo 30 años trabajando para jugar contra los mejores’. Es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar porque nace de acá (el corazón), de aquí (la mente), de tener valor moral para jugar contra los mejores", dijo Osorio.

De ahí vino una avalancha de comentarios de todo tipo de personajes en contra de Osorio y hasta ahora no hubo una voz de defensa, hasta que salió a hablar Faustino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia, y tiró alto contra los detractores del DT, en conversación con Blu Radio. "Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio. Es una humildad que nunca van a tener".

"Saben (los mexicanos) que con él (Osorio) le ganaron a Alemania, que no perdía un partido de primera ronda en un Mundial hace muchos años", agregó y luego apuntó contra Ricardo Lavolpe y Hugo Sánchez, extécnicos de la selección mexicana: "No hicieron nada en la selección y eso es lo que les duele. No soportan que a Osorio le haya ido bien".

