Los posibles 11 titulares para "El Tráfico" entre Los Angeles FC y Los Angeles Galaxy por el torneo MLS is Back

Despiertas y ya sabes que no es un día más, es un día especial. Pese a que estamos en medio de una pandemia por el Coronavirus, la Major League Soccer (MLS) tiene preparado su plato principal del torneo de verano MLS is Back para este sábado por la noche, en el parque ESPN Wide World of Sports de Orlando, Florida.

Desde las 10:30 PM (hora del Este en Estados Unidos) se disputará una nueva edición de El Tráfico, como se denomina al duelo que enfrenta a Los Angeles FC y Los Angeles Galaxy, en un contexto muy distinto a como se vive este juego, producto de la crisis sanitaria, pero que es clave para las pretensiones de ambos en el certamen.

Programación de partidos para este sábado (MLS)

El equipo dirigido por Bob Bradley viene de protagonizar uno de los partidos más emocionantes del torneo, tras igualar por 3-3 con Houston Dynamo, por lo que una victoria le acercaría la clasificación para los octavos de final; mientras que la escuadra del argentino Guillermo Barros Schelotto, con el mexicano Javier Hernández de principal figura, está obligado a sumar tres puntos, o se le complica su estadía en el campeonato.

En el historial entre ambos equipos, se cuenta que el derbi angelino se ha disputado en seis ocasiones, desde la llegada del LAFC a la Liga en el 2018, con dos triunfos del Galaxy, tres empates y una victoria para el equipo de Carlos Vela, que es su principal ausencia para esta jornada y máximo goleador del Clásico, junto al sueco Zlatan Ibrahimovic, con 9 tantos cada uno.

Revisa las probables alineaciones para "El Tráfico":

Posible 11 titular de Los Angeles FC

Posible 11 titular de Los Angeles Galaxy

Lee También