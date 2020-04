Lucas Zelarayán quiere jugar en la Selección Mexicana: ¿el reglamento lo permite?

Lucas Zelarayán, ya más alejado del futbol mexicano, le brindó una entrevista a Pello Maldonado mientras se entrena desde su casa para volver mejor que nunca en Columbus Crew.

El futbolista dialogó con el periodista a través de un Instagram Live y sorprendió a más de uno con sus declaraciones sobre la Selección Mexicana.

"Me gustaría mucho jugar con la Selección Mexicana. Si el interés nace de México, no dudaría en portar la playera"



El atacante cordobés confesó: "Me gustaría mucho jugar con la Selección Mexicana. Si el interés nace de México, no dudaría en portar la playera".

No hay dudas de que Zelarayán es un enorme jugador. Sin embargo, la decisión no dependerá exclusivamente de Gerardo Martino ya que hay un inciso en el reglamento que no le permitiría cumplir su deseo.

"Zelarayán no puede jugar para México. Las reglas de FIFA dicen que un naturalizado tiene que vivir "de forma continua durante al menos cinco años después de cumplir 18 años" para poder representar al nuevo país. Zelarayán vivió en México un poco más de 4 años. Lástima", señaló Tom Marshall. ¿Fin del sueño?

